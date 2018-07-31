Из-за роста НДС 80% крупных российских компаний повысят цены

Лишь 10% крупных российских компаний готовы взять на себя издержки от повышения НДС. А 80% уже заявили о планах повысить цены вслед за повышением налога на добавленную стоимость.

Институт Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента) провел опрос 160 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса. География опроса охватила ЦФО, СЗФО, ЮФО, Приволжье, Урал и Сибирь. Сферы деятельности респондентов – промышленность, строительство, финансовая сфера, транспортная отрасль, IT-сектор, медицина, издательское дело.

80% опрошенных заявили, что повысят цены на свою продукцию вслед за ростом НДС, поскольку расходы на уплату налога будут включены в ее конечную стоимость. 10% пока что воздержались от ответа на вопрос о повышении цен. И лишь 10% респондентов сообщили, что цены на их продукцию останутся неизменными, поскольку компания готова взять на себя нагрузку по уплате налога.

Налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет с нынешних 18% до 20% с 1 января 2019 года. Закон о повышении НДС принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, сообщает РБК.