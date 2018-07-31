В Крыму констатировали абсолютный провал санкционной политики западных стран
31 июля 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что санкционная политика Запада в отношении российских компаний провалилась. Об этом говорит реализация ряда проектов на полуострове.
Политик отметил, что за последнее время было завершено строительство автомобильной части Крымского моста, к настоящему моменту конструкция успешно функционирует. Кроме того, сейчас рабочие заканчивают возведение железнодорожной части моста, демонстрируют прогресс в строительстве трассы "Таврида". Также в Крыму спускают на воду новые суда, передает РИА "Новости".
Все это в совокупности свидетельствует о том, что российский бизнес стремительно идет вперед, невзирая на ограничения со стороны западных государств.
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