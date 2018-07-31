Пенсионную дыру можно закрыть введением прогрессивного подоходного налога

40% рабочей силы в России, а это по данным Минфина 30 млн. человек, работает в теневой сфере. Если 40% рабочей силы не платит в Пенсионный фонд, то в Пенсионном фонде будет дыра. Это неизбежно! О том, как закрыть эту дыру делится в видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин.



"Почему они в тени? Потому что у нас уникальная в мире система обложения личных доходов. Во всём мире чем меньше вы зарабатываете, тем меньше с вас берут, чем больше зарабатываете, тем больше с вас берут. Что мы сейчас видим? 40 млн. уклонистов от налогов никто не ловит. Почему? Потому что это нерентабельно, люди уклоняются от налогов на копейки, а чтобы отловить уклониста, который не заплатил условно 3 тыс. рублей подоходного налога, вы должны потратить 30 тыс. рублей и усилий налоговой службы. А если вы его поймаете, то что с него можете взять? Пожилую кошку, телевизор, который помнит ещё Горбачева, тумбочку на кухне, которую можно только разбить о голову того, кто эту систему придумал?



При прогрессивной шкале налогообложения бедный ничего не платит или платит копейки, а средний класс будет платить сумму, которую может заплатить. И только богатый человек может уклоняться от налогов по прогрессивной шкале. Во-первых, богатых людей меньше, чем бедных, к сожалению, мир не совершенен, поэтому их проще отслеживать. Богатый человек из-за 3 тыс. рублей уклоняться не будет. Это те деньги, которые уже делают рентабельной работу налоговой службы. Одного такого богатенького Буратино поймаете, и год можно не получать финансирование из федерального бюджета, а самое главное, что у богатого человека есть что взять. А, во-вторых, он отдаст, потому что не хочет сидеть в тюрьме.



А сейчас мы единственная страна в мире, которая имеет такую налоговую систему, которая защищает богачей. Её ввели в нулевых годах Кудрин, Греф и компания. Даже олигархи понимали, что в принципе необходима прогрессивка..."



Подробности смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



