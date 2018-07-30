Треть работодателей не готовы нанимать предпенсионеров

Треть российских работодателей заявили, что не готовы принимать на работу сотрудников предпенсионного возраста. И лишь 7% сообщили, что берут сотрудников на работу вне зависимости от возраста.

Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного Институтом Адизеса для РБК. В опросе приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса. Ареал опроса охватил ЦФО, СЗФО, ЮФО, Приволжье, Урал и Сибирь. Компании-участники опроса работают в различных сферах бизнеса (промышленность, строительство, финансы, транспорт, медицина, издательское дело).

Респонденты указали, что на данный момент число сотрудников предпенсионного возраста в их компании составляет от 0 до 20% - 56%, от 20 до 40% - 37%, от 40 до 60% - 7%.

На вопрос о готовности принимать на работу женщин старше 58 лет и мужчин старше 60 лет (после повышения пенсионного возрасти им останется по пять лет до пенсии) 32% ответили, что не готовы трудоустраивать граждан такого возраста, еще 32% сообщили, что в таком возрасте готовы принять на работу только сотрудников с высокой квалификацией. 29% опрошенных заявили, что могут принять людей в этом возрасте только на рядовые должности, и лишь 7% сказали, что возраст не имеет значения при трудоустройстве.