РФ удалось выиграть у Украины спор в ВТО по железнодорожным вагонам
30 июля 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
Глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков в понедельник сообщил, что Россия выиграла спор с Украиной в ВТО насчет железнодорожных вагонов и стрелочных переводов.
Данный иск со стороны Украины был подан три года назад в октябре и затрагивал вопрос ограничения импорта украинских вагонов. Суть претензии заключалась в том, что с 2013 года Россия якобы безосновательно ограничивала поставки вагонов, стрелочных переводов, а также подвижного состава.
Медведков, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли РФ удалось выиграть вышеуказанный спор в ВТО, высказался кратко. Он подтвердил данный факт, но не предоставил никаких дополнительных данных, передает РИА "Новости".
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