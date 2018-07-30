РФ удалось выиграть у Украины спор в ВТО по железнодорожным вагонам

Глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков в понедельник сообщил, что Россия выиграла спор с Украиной в ВТО насчет железнодорожных вагонов и стрелочных переводов.

Данный иск со стороны Украины был подан три года назад в октябре и затрагивал вопрос ограничения импорта украинских вагонов. Суть претензии заключалась в том, что с 2013 года Россия якобы безосновательно ограничивала поставки вагонов, стрелочных переводов, а также подвижного состава.

Медведков, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли РФ удалось выиграть вышеуказанный спор в ВТО, высказался кратко. Он подтвердил данный факт, но не предоставил никаких дополнительных данных, передает РИА "Новости".