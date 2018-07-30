Эксперты дали прогноз по курсу рубля на август

Август считается сложным месяцем для российской национальной валюты - рубля. По мнению экспертов, август, который начнется уже в среду, не станет кризисным для рубля. Аналитики считают, что доллар не сможет укрепиться выше 64 рублей.

Негативное влияние на российскую валюту могут оказать риски геополитических обострений, падение цен на нефть и дефицит долларов из-за конвертации дивидендов в валюту и на фоне ужесточения монетарной политики в США, - сообщает РИА Новости.

Эксперты прогнозируют, что кризиса для рубля не будет, так как объем выплат по внешнему долгу в августе – наименьший среди других месяцев. По данным ЦБ, он ожидается на уровне 4,3 миллиарда долларов, что вдвое ниже, чем в среднем за месяц в текущем году.

Цена на нефть резко упала на фоне рисков торговых войн, которые США ведут с другими странами, но удержалась выше 70 долларов за баррель марки Brent. Вероятнее всего, котировки "черного золота" сильно не изменятся, соответственно не изменится курс валюты.

Сенаторы в США с 4 августа расходятся на каникулы, отдыхают в августе и российские законотворцы. Вероятно, геополитический фактор курсообразования рубля не будет играть никакой роли.

Однако среди возможных рисков — снижение сальдо платежного баланса и вторая фаза дивидендного периода, когда происходит конвертация рублевых дивидендов в валюту.