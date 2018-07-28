Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС

Сегодня стало известно, что Совет Федерации поддержал закон, согласно которому налог на добавленную стоимость повысится с 1 января будущего года. Согласно последним данным, НДС увеличится до 20 процентов.

Данный закон в то же время сохранит на прежнем уровне ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30 процентов. Также будут сохранены льготные ставки по налогу и права автопроизводителей на получение вычета на суммы налога на добавленную стоимость, которые были внесены в ходе приобретения товаров и услуг, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что закон о повышении НДС в третьем и окончательном чтении был принят Государственной Думой.