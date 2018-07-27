Южный Урал стал 15-м среди регионов с наименьшими долгами

Южный Урал занял 15 место рейтинга регионов, которых самый маленький государственный долг. «Соседями» по списку стали Башкирия (14 место).

Добавим, что Свердловская и Курганская области серьезно отстали по данному показателю: если у Южного Урала к 1 июля текущего года госдолг составлял всего 12,1 процент, то они заняли 23 место с 28,2 процентами и 71 место с 92 процентами соответственно.



Как отметили аналитики агентства РИА Рейтинг, эксперты считали соотношение госдолга субъекта России на 1 июля этого года к налоговым и неналоговым доходам его бюджета за последний год. Немаловажно, что при этом у Южного Урала доля коммерческих кредитов в общем объеме госдолга составляет 0 процентов, а доля бюджетных кредитов — 64 процента.