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Южный Урал стал 15-м среди регионов с наименьшими долгами

27 июля 2018, 13:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Южный Урал занял 15 место рейтинга регионов, которых самый маленький государственный долг. «Соседями» по списку стали Башкирия (14 место).

Добавим, что Свердловская и Курганская области серьезно отстали по данному показателю: если у Южного Урала к 1 июля текущего года госдолг составлял всего 12,1 процент, то они заняли 23 место с 28,2 процентами и 71 место с 92 процентами соответственно.

Как отметили аналитики агентства РИА Рейтинг, эксперты считали соотношение госдолга субъекта России на 1 июля этого года к налоговым и неналоговым доходам его бюджета за последний год. Немаловажно, что при этом у Южного Урала доля коммерческих кредитов в общем объеме госдолга составляет 0 процентов, а доля бюджетных кредитов — 64 процента.

Второй круг русского ада Андрея Караулова

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