РФ увеличит добычу нефти в июле

Россия увеличит нефтедобычу в июле на 200-250 баррелей в сутки (б/с) в рамках решения ОПЕК+, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

На встрече в Вене участники ОПЕК+ в июне договаривались об увеличении показателя на 1 млн б/с от майских уровней текущего года. В рамках соглашения Россия сократила добычу на 300 000 баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. В результате чего получила возможность нарастить производство нефти на 200 000 бараллей в сутки.

Ранее участники ОПЕК+ следили, чтобы никто не увеличивал добычу нефти выше оговоренных показателей по каждой стране. Сейчас все участники сделки должны держать добычу на одном уровне (на 1,8 млн баррелей в сутки ниже чем в октябре 2018 г.), передают «Ведомости». Отмечается, что часть стран могут оставлять показатель неизменным, а часть других – увеличивать добычу.

По словам Новака, в сентябре будет известно, как будет складываться баланс производства и потребления, с учетом факторов по Ливии и добычи других стран.