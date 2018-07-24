Закон о повышении НДС принят Госдумой

Во вторник, 24 июля, стало известно, что Государственная Дума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость в третьем и окончательном чтении. Изменения будут введены с будущего года.

Согласно последним сообщениям, ставка НДС будет увеличена с 18 до 20 процентов. Кроме того, в данном документе предусматривается сохранение ставки в размере 30 процентов страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды. Как уточняет сегодня РИА "Новости" , все действующие в настоящий момент ставки по налогу на добавленную стоимость будут сохранены.