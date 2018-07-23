Путин обсудил вопросы работы ЕАЭС в телефонном разговоре с Лукашенко

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 23 июля, провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе Кремля.

В рамках беседы, согласно последним данным, политики обсудили целый ряд вопросов, связанных с деятельностью Евразийского экономического союза, передает ТАСС.

Кроме того, в сообщении Кремля говорится, что Путин и Лукашенко поделились мнениями насчет наиболее актуальных аспектов международной повестки. В настоящий момент, однако, не уточняется, какие именно темы затронули главы двух государств в своем разговоре.