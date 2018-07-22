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Эксперты сравнили реальные зарплаты в России и Беларуси, Лукашенко платит больше
22 июля 2018, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты сравнили реальные заработные платы в России и Беларуси, оказалось, белорусские зарплаты стали обгонять российские. Зарплаты в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также Китае и Бразилии анализировали специалисты Института социальной политики Высшей школы экономики.
Зарплаты в разных странах переводили в доллары. При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы. (ППС - уравнивает покупательные способности валют разных стран).
По данным исследования ВШЭ, в России уровень оплаты труда остается выше большинства стран СНГ. В 2017 году ее среднемесячный размер составил $1640 по ППС. Единственным государством СНГ, обогнавшим Россию, стала Беларусь. Средняя зарплата по ППС в Белоруссии в прошлом году достигла $1648, - сообщает РБК. Наиболее близкими к российским зарплатам являются Казахстан и Азербайджан. Год назад в этих странах оплата труда составила 76% от российского показателя ($1252 по ППС).
На Украине, ранее решившей выйти из СНГ, средняя зарплата по ППС стабильно ниже российских зарплат. В 2017 году она составила $1074 (65% от российской).
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