Путин оценил экономическую ситуацию в России

Президент России Владимир Путин в пятницу высказался об экономической ситуации в стране. По словам главы государства, в экономике РФ сейчас много проблем.

Путин уточнил, что российская экономика в настоящий момент активно развивается и в целом обладает большим запасом прочности, передает вечером 20 июля РИА "Новости". Политик также отметил высокую стабильность экономики страны.

Ранее сегодня президент РФ отметил, что ему не нравится план повышения пенсионного возраста, который ранее предложило правительство. Владимир Путин порекомендовал не торопиться с подобными переменами.