В Латвии признали, что плохие отношения с Россией повлияли на экономику

Санкции, введенные против России Соединенными Штатами и Евросоюзом, повлияли на экономику Латвии. О том, что ухудшение отношений с Россией негативно сказалось на латвийской экономике, сообщил бывший член правительства Латвии Анрийс Матисс.

Матисс работал министром сообщения страны. В интервью изданию Dienas Bizness прибалтийский политик поделился, что санкции повлияли не лучшим образом на транзитную отрасль и пищевую промышленность. Как он полагает, Рига может найти рынки сбыта для шпрот и другой рыбной продукции, но грозит риск потери российского транзита. Он напомнил, что Россия десятки лет пользовалась портами Латвии.

Политик считает, что улучшение отношений Запада с Москвой пойдет Риге на пользу, - сообщает РИА Новости. "Мы связаны с глобальной экономикой и не оторваны от глобальной политики", — отметил политик. Анрийс Матисс призвал к сотрудничеству с Россией как в экономическом плане, так и в политическом.