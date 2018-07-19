Экономисты: Инфляция к концу года может достичь 15 процентов

По последним данным ЦБ России инфляция к концу 2018 года достигнет значений 3,5-4%. Эксперты считают, что данные показатели не имеют никакого отношения к фактической ситуации и в действительности гораздо выше.

Данные цифры призваны создать у общества иллюзию стабильности, устойчивости и выхода из кризиса. На самом деле наблюдаемая населением инфляция в 5-6 раз выше и достигает 15%, передает НСН слова экспертов.

Рост цен экономисты связывают с так называемой инфляцией издержек. И это не инфляция спроса, вызванная избытком денег у населения, ростом денежной массы и ростом уровня жизни населения.

Инфляция издержек вызывает рост издержек производства, которые рано или поздно переносятся на цену готового конечного продукта. А объявленное повышение налога на добавленную стоимость на 2% по цепочке приведет к удорожанию товаров на 6-8%. По факту, для большинства граждан страны цены вырастут минимум на 10%, информирует издание.