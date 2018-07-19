"Замороженные" в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) накопления граждан могут стать первым взносом при вступлении в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

С таким предложением выступил глава департамента стратегического развития финансового рынка Центробанка Владимир Таможников. По его словам, тогда эти деньги перейдут в собственность граждан и будут наследоваться.

Население сможет накопить восемь трлн рублей к 2029 году при участии 100% работающих граждан, пишут «Известия". В НПФ и Пенсионном фонде (ПФР) к тому времени будет накоплено еще 3,6 трлн рублей, включая на данный момент "замороженные" средства.