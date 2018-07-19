ЦБ предлагает вернуть россиянам "замороженные" пенсии
19 июля 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
"Замороженные" в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) накопления граждан могут стать первым взносом при вступлении в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
С таким предложением выступил глава департамента стратегического развития финансового рынка Центробанка Владимир Таможников. По его словам, тогда эти деньги перейдут в собственность граждан и будут наследоваться.
Население сможет накопить восемь трлн рублей к 2029 году при участии 100% работающих граждан, пишут «Известия". В НПФ и Пенсионном фонде (ПФР) к тому времени будет накоплено еще 3,6 трлн рублей, включая на данный момент "замороженные" средства.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес