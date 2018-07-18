Появились новости о возвращении россиянам накопительной части пенсии

Минфин и Центральный банк России готовят законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). ИПК заменит россиянам накопительную часть пенсии. Предполагается с 2019 года вернуть российским гражданам накопительную часть пенсии.

Проект закона рассчитывают провести в осеннюю сессию Госдумы. ИПК должен заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 года, пишут "Ведомости".

То, что накопления предлагается сделать собственностью самого работника, а не государства, это ключевой отличие от прежней системы. Принимать решение об уплате накопительных взносов сможет сам работник. Он также получит право оставить их нулевыми, но по умолчанию они составят 6% (Увеличение будет постепенным — на 1 % ежегодно в течение 6 лет). Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что новый законопроект также предполагает допустить к ИПК страховые компании, но с помощью инструмента пенсионных аннуитетов. При таком сценарии взносы будут направляться в Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), и человек сможет получить накопленные средства и передать их страховщикам для выплаты пенсии лишь при достижении возраста выхода на пенсию.

Напомомним, сейчас Госдума рассматривает пенсионный законопроект, о котором 14 июня сообщил Дмитрий Медведев.