На Украине 25% населения находится за чертой бедности
18 июля 2018, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что четверть населения Украины находится за чертой бедности. Причиной этому послужил начавшийся кризис в 2014 году.
Число живущих за чертой бедности за пять лет вырос с 15% до 25%. При этом представитель всемирного банка добавил, что несмотря на то, что экономический потенциал Украины выше, чем у Польши, Индонезии или Румынии, государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет, - сообщается на сайте iz.ru.
В 2014 году Всемирный банк вложил в Украину $5,5 млрд, однако не все эти средства были использованы в полном объёме.
По словам экспертов, Киев находится в шаге от дефолта и не в состоянии самостоятельно расплатиться с долгами.
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