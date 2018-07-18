На Украине 25% населения находится за чертой бедности

Директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что четверть населения Украины находится за чертой бедности. Причиной этому послужил начавшийся кризис в 2014 году. По итогам встречи по газу Новак назвал условия нового контракта с Украиной

Число живущих за чертой бедности за пять лет вырос с 15% до 25%. При этом представитель всемирного банка добавил, что несмотря на то, что экономический потенциал Украины выше, чем у Польши, Индонезии или Румынии, государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет, - сообщается на сайте iz.ru.

В 2014 году Всемирный банк вложил в Украину $5,5 млрд, однако не все эти средства были использованы в полном объёме.

По словам экспертов, Киев находится в шаге от дефолта и не в состоянии самостоятельно расплатиться с долгами.