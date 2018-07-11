Южный Урал рассчитывает на поддержку Китая в строительстве ВСМ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2018, которая в данный момент работает в Екатеринбурге, отметил, что рассчитывает на помощь китайских партнеров в строительстве высокоскоростной магистрали, соединяющей столицы Среднего и Южного Урала.

- Мы очень надеемся, что решение, к которому мы пришли в процессе переговоров с президентом компании China Railway, будет реализовано на практике, - сказал глава региона Борис Дубровский. – Представители Китая выразили готовность выступить в качестве партнера и внести свой взнос в уставной капитал сформированного хозпартнерства.

Напомним, что по оценкам специалистов, на строитльство ВСМ потребуется порядка 360 миллиардов рублей. Половину из них, согласно предположениям, предоставит государство, остальную половину разделят на равные доли собственное финансирование и привлеченные средства.