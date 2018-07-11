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Южный Урал рассчитывает на поддержку Китая в строительстве ВСМ

11 июля 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2018, которая в данный момент работает в Екатеринбурге, отметил, что рассчитывает на помощь китайских партнеров в строительстве высокоскоростной магистрали, соединяющей столицы Среднего и Южного Урала.

- Мы очень надеемся, что решение, к которому мы пришли в процессе переговоров с президентом компании China Railway, будет реализовано на практике, - сказал глава региона Борис Дубровский. – Представители Китая выразили готовность выступить в качестве партнера и внести свой взнос в уставной капитал сформированного хозпартнерства.

Напомним, что по оценкам специалистов, на строитльство ВСМ потребуется порядка 360 миллиардов рублей. Половину из них, согласно предположениям, предоставит государство, остальную половину разделят на равные доли собственное финансирование и привлеченные средства.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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БЛ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

На расселение ветхо-аварийного жилья Южного Урала нужно 10 миллиардов рублей 08:54

В текущем году на расселение ветхо-аварийного жилья, которое было признано таковым после 2012 года, из бюджета региона был направлен 1 миллиард рублей. На эти средства смогут переселить 25-26 тысяч квадратных метров. Однако денег нужно в 10 раз больше, отметил глава региона Борис Дубровский на проходящей в Екатеринбурге выставке ИННОПРОМ-2018. >>

Южный Урал рассчитывает на поддержку Китая в строительстве ВСМ 08:45

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2018, которая в данный момент работает в Екатеринбурге, отметил, что рассчитывает на помощь китайских партнеров в строительстве высокоскоростной магистрали, соединяющей столицы Среднего и Южного Урала. >>

Конгресс-холл «Таганай» построят точно к саммитам ШОС и БРИКС 08:35

В канун саммитов ШОС и БРИКС, которые запланированы в Челябинске в 2020 году, будет полностью сдан основной объект для проведения всех мероприятий - конгресс-холл «Таганай». Об этом рассказал глава региона Борис Дубровский на ИННОПРОМе. >>

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В региональном правительстве специалисты обсудили квоты на выбросы машин – после прошлогодних замеров сотрудниками ГИБДД выяснилось, что легковушки, маршрутки и автобусы составляют не менее 25 процентов от общего объема загрязнения воздуха. >>
«Школа предпринимательства» стартовала в Челябинске

«Школа предпринимательства» стартовала в Челябинске 10.07 15:31

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//Новости МирТесен



Владимир Торин: «Писатель – это гуманист»

Владимир Торин: «Писатель – это гуманист» 10.07 14:59

Писатель Владимир Торин прославился романами «Амальгама» и «Амальгама 2. Тантамареска». Высокая популярность книг побудила к изданию романов в новом формате покетбук. Как только книжные новинки поступили в магазины Челябинска, мы поговорили с автором нашумевших бестселлеров >>

На Южном Урале изменилась тройка лидеров рейтинга АПЭК 10.07 11:20

Сегодня, 10 июля, представитель АПЭК в Челябинской области, кандидат философских наук Андрей Лавров рассказал, что в июньском рейтинге изменилась тройка лидеров. Напомним, что данный рейтинг ежемесячно оценивает рейтинг политического влияния региона. >>

Борис Дубровский пригласил участников ИННОПРОМа на Российско-Китайский форум 10.07 11:15

Губернатор Южного Урала Борис Дубровский пригласил всех участников международной выставки ИННОПРОМ-2018, которая вчера открылась в Екатеринбурге, на Российско-Китайский форум. Он откроется в сентябре этого года в Челябинске. >>

//Новости Гнездо.ру

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Кувейту есть, что позаимствовать у РМК

Кувейту есть, что позаимствовать у РМК 10.07 11:08

В первый же день на стенде РМК наблюдается настоящий аншлаг. В рамках выставки ИННОПРОМ-2018 его посетили почетные гости: главы регионов, бизнесмены и представители делегаций порядка 50 стран. Представители Кувейта подчеркнули, что в их стране есть, чему поучиться у Русской медной компании. >>

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Русская медная компания заключила соглашение о сотрудничестве с Магаданской область. Она намерена начать поиск и разработку меди, а также, возможно, построит здесь ГОК. >>
РМК откроет единственный в России завод медной электролитической фольги

РМК откроет единственный в России завод медной электролитической фольги 10.07 09:09

На заводе, который откроют уже летом следующего года в Кыштыме, порядка 100 высококвалифицированных работников будут производить до 1 тысячи тонн электролитической фольги из меди ежегодно. Она необходима для производства плат для электроники и строительства приборов. >>

//Новости Redtram

Борис Дубровский подписал соглашение о сотрудничестве с республикой Татарстан 09.07 14:23

Сегодня, 9 июля, в столице Урала на международной выставке ИННОПРОМ-2018 Борис Дубровский и Рустам Минниханов подписали план мероприятий, в котором указано, как будет реализовываться и соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает комплекс мероприятий, запланированный на 2018-2020 год. >>

В школе Еманжелинска откроют радиостанцию 09.07 13:52

Благодаря содействию депутата Госдумы Анатолия Литовченко в школе для особых детей Еманжелинска откроют собственную радиостанцию. Свое согласие выделить дополнительные 105 тысяч рублей на эти цели выразил глава района Евгений Светлов. >>
РМК представил стенд «ДНК цивилизации: роль меди в развитии человечества»

РМК представил стенд «ДНК цивилизации: роль меди в развитии человечества» 09.07 12:48

В понедельник, 9 июля, в столице Урала Екатеринбурге стартовала международной выставки ИННОПРОМ-2018. Здесь РМК продемонстрировала гостям удивительный стенд «ДНК цивилизации: роль меди в развитии человечества», где рассказывается о роли меди в эволюции и методиках ее добычи и обработки. >>

//Новости ADWILE

«МРСК Урала» рассказали, кому нужно перезаключать договоры 09.07 11:05

Из-за смены гарантирующего поставщика электроэнергии на Южном Урале энергетики ОАО «МРСК Урала» рассказали, кому нужно перезаключать договоры. >>
На «Иннопроме 2018» представлены челябинские разработки и решения

На «Иннопроме 2018» представлены челябинские разработки и решения 09.07 10:53

В Екатеринбурге сегодня, 9 июля, стартовала деловая программа IX международной промышленной выставки «Иннопром». В глобальном форуме участвуют делегации из 95 стран, свою продукцию представят более 600 компаний из 20 стран. >>

В Челябинске отремонтируют 77 госучереждений 06.07 13:32

Борис Дубровский поручил провести анализ состояния зданий на гостевых маршрутах Челябинска для проведения саммитов ШОС и БИКС в 2020 году. Из 325 госучреждений, расположенных в этих местах, в ремонте нуждаются 77. >>
Кубок Семигора по сказочному футболу разыграют в Челябинской области

Кубок Семигора по сказочному футболу разыграют в Челябинской области 06.07 13:22

Футбольный командный турнир, посвященный проходящему в России Чемпионату Мира, пройдет 8 июля в рамках Фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город» в ФСК «Горка». Как сообщили организаторы мероприятия, турнир будет носить имя хранителя Южного Урала – Царя Семигора. >>

Борис Дубровский открыл медресе после реконструкции 06.07 12:01

Этого события ждали 55 лет. Три года назад глава Южного Урала Борис Дубровский направил средства на реконструкцию медресе "Расулия", и сегодня учебное заведение было торжественно открыто. >>
РМК представит на ИННОПРОМе свой стенд «Медь – ДНК цивилизации»

РМК представит на ИННОПРОМе свой стенд «Медь – ДНК цивилизации» 06.07 11:54

В этом году Русская медная компания традиционно представит свои разработки на международной выставке ИННОПРОМ-2018. Она состоится в Екатеринбурге 9-12 июля. >>

//Новости партнеров

В Челябинский цирк приезжает шоу «Гиппопотамус»

В Челябинский цирк приезжает шоу «Гиппопотамус» 05.07 16:28

21 июля в Челябинском цирке состоится премьера нового шоу продюсерского центра Гии Эрадзе «Гиппопотамус». В шоу принимают участие талантливые и обаятельные артисты, большое количество животных, украшает манеж авторский реквизит и декорации. >>

Вместо заявленных 5000 на митинг в Челябинске пришли 700 человек 05.07 16:15

Вместо пяти тысяч заявленных участников на митинг против повышения пенсионного возраста пришли всего от 700 до 800 человек. >>
На садовых маршрутах Южного Урала установили остановки

На садовых маршрутах Южного Урала установили остановки 05.07 15:10

Грязь и разруха – такими более 50 лет были четыре остановки на ЧМЗ. Более 300 жителей района подписали обращение к депутаты Госдумы Владимиру Бурматову с просьбой помочь в благоустройстве города. >>

Депутаты города Миасса не выбрали главу 05.07 14:58

Сегодня, 5 июля, в Миасском городском округе не состоялись выборы градоначальника. Из 23 депутатов 12 испортили бюллетени, остальные голоса распределились следующим образом: 2 голоса депутаты отдали за Данилу Михеева, и 9 – за Анатолия Лобко. >>
Борис Дубровский и митрополит Никодим наградили еще 16 семей-долгожителей

Борис Дубровский и митрополит Никодим наградили еще 16 семей-долгожителей 05.07 14:26

Глава региона Борис Дубровский и митрополит Челябинский и Миасский Никодим вручили почетные награды 16 семьям из Челябинска, которые прожили в браке более полувека. Теперь в их семье появилась медаль «За любовь и верность». >>
Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный посетят Челябинскую область

Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный посетят Челябинскую область 05.07 14:02

Первыми сказочными гостями, которые посетят поместье Семигора, открывающееся в ближайшие выходные в Челябинской области, станут Елена Прекрасная в сопровождении Кощея Бессмертного. Об это сообщили в оргкомитете Фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город». >>

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