ЦБ отозвал лицензию у самарского Газбанка

Центральный Банк России отозвал лицензию у самарского "Газбанка". Регулятор официально объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО КБ "Газбанк", зарегистрированного в Самаре.

В сообщении ЦБ указано, что "Газбанк" систематически скрывал свое реальное финансовое положение и уклонялся от выполнения требований надзора, - сообщает rueconomics.ru.

Решение ЦБ от отзыве лицензии у "Газбанка" вступает в силу с 11 июля, "в связи с неоднократными нарушениями, которые были выявлены, в частности, при систематическом проведении операций с целью сокрытия реальных финансовых показателей кредитной организации при последующем уклонении от выполнения требований надзорного органа об адекватной оценке имеющихся рисков при скоплении значительной доли проблемных активов на счетах".

В связи с отзывом лицензии Центробанк также аннулировал лицензию Газбанка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По состоянию на 1 июля 2018 года этот банк занимал 134 место в банковской системе РФ. "Газбанк" является участником системы страхования вкладов. Вкладчики банка получат возмещение средств, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.