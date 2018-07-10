//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Сестра Ким Кардашьян уменьшила губы и стала неузнаваемой
- В сети обсуждают внешность Ольги Дроздовой
- Памела Андерсон прилетит на ЧМ ради возлюбленного
- В сети набросились на Алену Водонаеву за пост о толстых людях
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Экономика 13+
ВгАЗ готовится к запуску новых производственных мощностей
10 июля 2018, 10:58 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Об этом было сообщено 10 июля в ходе рабочего визита губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на предприятие.
В ходе визита губернатор ознакомился с реализацией проекта производства обожженных анодов: посетил прессовое отделение, буферный склад и отделения обжига анодов.
На сегодняшний день здесь завершены работы по основным объектам строительства, смонтировано 90% основного технологического оборудования, выполняются пуско-наладочные работы. Параллельно выполняются подготовительные работы к запуску анодного производства. Осуществляется закупка сырья и приём персонала. Списочная численность сотрудников анодного производства на 1 июля 2018 года составляет более 500 человек. Основной технологический персонал прошёл обучение на предприятиях ОК РУСАЛ.
По словам генерального директора Волгоградского алюминиевого завода, проект является стратегически важным для компании РУСАЛ. Несмотря на санкции, финансирование проекта осуществляется в полном объеме, проект находится на завершающей стадии.
Стоимость проекта составляет 8 млрд рублей. Объем производства после запуска составит 104 тыс. тонн обожженных анодных блоков в год.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
ВгАЗ готовится к запуску новых производственных мощностей 10:58
Чтобы молодость знала, чтобы старость могла 04.07 16:17
"Лететье" справился: И осталась в волгоградском небе светлая полоска 04.07 16:15
Учиться и ещё раз учиться, чтобы не дать себя обмануть 27.06 17:16
Городу и миру 27.06 17:11
Суровые будни настанут 27.06 17:10
//Новости МирТесен
Волжские пивовары открыли двери 25.06 11:11
Не надо ждать милости от природы, если перед этим её нещадно насиловали 21.06 12:38
На фоне Пушкина творится безобразие 21.06 12:34
//Новости Гнездо.ру
Волгоградской объездной дороге – быть! 21.06 12:33
Благодарность британского народа 21.06 12:29
22 и 23 июня в Волгограде пустят дополнительные пригородные электропоезда 20.06 13:20
//Новости Redtram
Дети и подростки могут ездить в поездах пригородного сообщения со скидкой 50% 19.06 16:15
Алюминиевый век наших городов 18.06 12:56
Несложные правила безопасной жизни 14.06 11:44
//Новости ADWILE
От сувенира к сувениру 07.06 12:03
Что запретят есть и пить во время ЧМ2018 в Волгограде 07.06 11:12
Тратили, тратили и, наконец, потратили: сколько стоит ЧМ2018 в Волгограде 07.06 11:12
Мобильное приложение – не роскошь, а средство коммуникации 06.06 11:30
В Волжском отметили Всемирный день окружающей среды 05.06 11:21
Пригородные поезда в Волгограде останавливаются на платформе "Акварель" с 1 июня 01.06 15:23
//Новости партнеров
Все лучшее – детям: и квест, и площадка 01.06 15:22
Особые дети - на особом контроле 01.06 15:22
Не будьте как дома, вам тут официально не рады 31.05 10:37
Забивака получил брата. Сводного 30.05 15:26
Век уж их измерен 30.05 15:24