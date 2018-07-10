Волгоград

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Плененные военные ВСУ выдали планы Киева по оккупации южных регионов России
2

Раскрыта роль миротворцев ООН в готовящемся вторжении украинской армии в Донбасс
3

Способное уничтожить две трети фронта в Донбассе оружие ДНР показали на видео
4

Реакция Одессы на проигрыш России хорватам заставила бояться туристку из Москвы
5

Популярное лекарство от давления может вызывать рак

//Экономика 13+

ВгАЗ готовится к запуску новых производственных мощностей

10 июля 2018, 10:58 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

ВгАЗ готовится к запуску новых производственных мощностей

Об этом было сообщено 10 июля в ходе рабочего визита губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на предприятие.

В ходе визита губернатор ознакомился с реализацией проекта производства обожженных анодов: посетил прессовое отделение, буферный склад и отделения обжига анодов.

На сегодняшний день здесь завершены работы по основным объектам строительства, смонтировано 90% основного технологического оборудования, выполняются пуско-наладочные работы. Параллельно выполняются подготовительные работы к запуску анодного производства. Осуществляется закупка сырья и приём персонала. Списочная численность сотрудников анодного производства на 1 июля 2018 года составляет более 500 человек. Основной технологический персонал прошёл обучение на предприятиях ОК РУСАЛ.

По словам генерального директора Волгоградского алюминиевого завода, проект является стратегически важным для компании РУСАЛ. Несмотря на санкции, финансирование проекта осуществляется в полном объеме, проект находится на завершающей стадии.

Стоимость проекта составляет 8 млрд рублей. Объем производства после запуска составит 104 тыс. тонн обожженных анодных блоков в год.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

СА

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

ВгАЗ готовится к запуску новых производственных мощностей

ВгАЗ готовится к запуску новых производственных мощностей 10:58

Несмотря на санкции, финансирование проекта осуществляется в полном объеме, проект находится на завершающей стадии. >>
Чтобы молодость знала, чтобы старость могла

Чтобы молодость знала, чтобы старость могла 04.07 16:17

Человек – сам кузнец своей пенсии. Наше государство, затеявшее пенсионную реформу, на самом деле этот посыл не разделяет. И ковать пенсионные выплаты по-прежнему хочет не только по своим, новым и жестким правилам, но и само. Почему такой подход чужд природе работающего человека? >>

"Лететье" справился: И осталась в волгоградском небе светлая полоска 04.07 16:15

Волгоградский аэропорт, прошедший реконструкцию к Чемпионату мира по футболу, справился с пассажиропотоком болельщиков и готов принимать новых гостей и новые самолеты. Дело за малым – чтобы они к нам полетели. >>
Учиться и ещё раз учиться, чтобы не дать себя обмануть

Учиться и ещё раз учиться, чтобы не дать себя обмануть 27.06 17:16

Кому будет полезно это интервью? Человеку, особенно молодому, имеющему намерение брать кредит или ипотеку. Родителям, обдумывающим житиё своего ребёнка. Юноше, решающему с кого делать жизнь. Да много ещё кому. >>

Городу и миру 27.06 17:11

Футбольный праздник вернул Волгоград в лучшие времена, когда толпы туристов ходили по городу, власти занимались его благоустройством, а аэропорт принимал по 20 рейсов в день. >>

Суровые будни настанут 27.06 17:10

В разгар эйфории от забитых мячей и виртуозных пасов, у нас плохая новость. Праздник жизни - Чемпионат мира скоро закончится. И опять начнётся наш футбол. >>

//Новости МирТесен



Волжские пивовары открыли двери

Волжские пивовары открыли двери 25.06 11:11

С 10 по 25 июня 2018 года на филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский проходила Всероссийская акция «Открытые пивоварни – 2018», в рамках которой любой желающий, достигший совершеннолетия, мог посетить производство и своими глазами увидеть, как варится пиво >>
Не надо ждать милости от природы, если перед этим её нещадно насиловали

Не надо ждать милости от природы, если перед этим её нещадно насиловали 21.06 12:38

Игры с природой, которые затеяли недалёкие волгоградские чиновники, чтобы угодить футбольным болельщикам, закончились фиаско. Полным. >>

На фоне Пушкина творится безобразие 21.06 12:34

Пушкинский сквер умер. Строящаяся к Чемпионату мира, да так и не достроенная к мундиалю гостиница, убила несколько десятков многолетних елей и березок. Сколько скандалов повидала эта стройка. Но все их пережила. А вот деревья не пережили. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Волгоградской объездной дороге – быть!

Волгоградской объездной дороге – быть! 21.06 12:33

14 июня на 949-м километре «московской» трассы Р-22 «Каспий» дан старт новой грандиозной инфраструктурной стройке – объездной дороги вокруг Волгограда. >>
Благодарность британского народа

Благодарность британского народа 21.06 12:29

Сегодня официальные англо-российские отношения хорошими не назовешь. Но история помнит и другие факты, когда Великобритания с восторгом следила за героизмом российского народа. >>

22 и 23 июня в Волгограде пустят дополнительные пригородные электропоезда 20.06 13:20

Для перевозки болельщиков на футбольный матч Нигерия – Исландия 22 и 23 июня 2018 года в Волгограде назначаются дополнительные электропоезда. >>

//Новости Redtram

Дети и подростки могут ездить в поездах пригородного сообщения со скидкой 50%

Дети и подростки могут ездить в поездах пригородного сообщения со скидкой 50% 19.06 16:15

АО «Волгоградтранспригород» продлевает период действия льготного проезда детей в поездах пригородного сообщения в Волгоградском регионе ПривЖД. >>
Алюминиевый век наших городов

Алюминиевый век наших городов 18.06 12:56

В России стартовал Чемпионат мира по футболу, к которому задолго готовился и наш город, принимающий мировой спортивный праздник. Очень многие конструкции и сооружения, построенные к Чемпионату, изготовлены из «крылатого» металла. >>
Несложные правила безопасной жизни

Несложные правила безопасной жизни 14.06 11:44

Каждому из нас время от времени приходится проезжать через железнодорожные переезды. Переезд – это место, где встречаются две дороги – автомобильная и железная, и потому он требует повышенного внимания всех участников движения. >>

//Новости ADWILE

От сувенира к сувениру

От сувенира к сувениру 07.06 12:03

Гости на пороге, а это значит, что подходит время обмениваться подарками. Что можно преподнести на память о Волгограде? Ну, или посоветовать купить гостям, если они решат затариться сувенирами. Самобытных товаров у нас не так много, но если к ним добавить те, на которых присутствует местная царицынско-сталинградско-волгоградская символика, то выбор расширяется. Предложение есть на любой вкус и бюджет. >>
Что запретят есть и пить во время ЧМ2018 в Волгограде

Что запретят есть и пить во время ЧМ2018 в Волгограде 07.06 11:12

Четыре района Волгограда объявлены зоной «без алкоголя». На стадионах чемпионата не будут продавать блюда из свинины. Разбираемся, что из этого правда, и на сколько реальны такие запреты. >>

Тратили, тратили и, наконец, потратили: сколько стоит ЧМ2018 в Волгограде 07.06 11:12

Глава регионального комитета по подготовке к ЧМ2018 Аркадий Грушко озвучил сумму, потраченную на подготовку к футбольному первенству. >>
Мобильное приложение – не роскошь, а средство коммуникации

Мобильное приложение – не роскошь, а средство коммуникации 06.06 11:30

Возможность оказать услугу онлайн, то есть без непосредственного визита клиента в офис, уже обычное явление для солидной компании. С помощью смартфона сегодня можно заказать еду, вызвать такси, отправить груз по назначению и расплатиться за услугу, не сходя с места. >>
В Волжском отметили Всемирный день окружающей среды

В Волжском отметили Всемирный день окружающей среды 05.06 11:21

С 1 по 5 июня 2018 года сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский провели экологические акции, приуроченных ко Всемирному дню охраны окружающей среды. >>

Пригородные поезда в Волгограде останавливаются на платформе "Акварель" с 1 июня 01.06 15:23

На остановочном пункте построены две пассажирские платформы. Каждая длиной 120 м и шириной 3 м. Впервые на сети дорог при их строительстве была применена новая технология. >>

//Новости партнеров

Все лучшее – детям: и квест, и площадка

Все лучшее – детям: и квест, и площадка 01.06 15:22

В преддверии Дня защиты детей на территории детсада №117 открылась КВЕСТ-площадка. Этот проект, реализованный при помощи гранта компании РУСАЛ, стал очередным примером развития в нашем городе спортивной и образовательной инфраструктуры. >>

Особые дети - на особом контроле 01.06 15:22

Сегодня отмечается Международный день защиты детей. В связи с этим Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования посетило благотворительный спектакль для детей с инвалидностью «Волшебный зонтик», который прошел в Музыкально-драматическом казачьем театре. >>
Не будьте как дома, вам тут официально не рады

Не будьте как дома, вам тут официально не рады 31.05 10:37

Все дороги Волгограда теперь ведут к Чемпионату мира по футболу. Не новость, что подобные мероприятия всегда с потенциальными плюсами тащат за собой и реальные минусы, принося массу неудобств местным жителям. >>
Забивака получил брата. Сводного

Забивака получил брата. Сводного 30.05 15:26

Компания Mother Russia, выпускающая оригинальные футболки, придумала символы для каждого города, принимающего футбольный чемпионат. У официального волка Забиваки в тренде последних ток-шоу, на которых обнаруживаются родственники, проходящие тест ДНК, появился самозваный брат. >>

Век уж их измерен 30.05 15:24

Век многих волгоградских деревьев прожит – считают «зелёные» специалисты. И видят только один выход – вырубать старые растения, а на их месте сажать новые. >>

Предприниматели сферы торговли и общепита обязаны приобрести ККТ 25.05 16:08

Немногим более месяца остается у предпринимателей на приобретение и регистрацию контрольно-кассовой техники, тем кто не уложится в отведенные законодательством сроки грозит административная ответственность. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры