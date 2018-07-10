РМК начнет поиск и разработку меди в Магадане
10 июля 2018, 09:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Русская медная компания заключила соглашение о сотрудничестве с Магаданской область. Она намерена начать поиск и разработку меди, а также, возможно, построит здесь ГОК.
Договор о сотрудничестве был подписан на выставке ИННОПРОМ-2018, который в эти дни проходит в Екатеринбурге. Как заявил президент РМК Всеволод Левин, компания всегда находится в поиске новых сырьевых баз и надеется на успешное сотрудничество.
- Такая политика вместе с нашими общими усилиями может придать дополнительный стимул социально-экономическому развитию Магаданской области, - добавил он.
В свою очередь ВРИО главы региона Сергей Носов уточнил, что РМК прекрасно зарекомендовала себя, как прекрасный работодатель, ответственный социальный партнер и организация, которая заботится об окружающей среде.
- Поэтому мы с оптимизмом рассматриваем перспективы сотрудничества с РМК и рассчитываем, что оно будет только укрепляться и развиваться, - отметил он.
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