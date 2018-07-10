РМК начнет поиск и разработку меди в Магадане

Русская медная компания заключила соглашение о сотрудничестве с Магаданской область. Она намерена начать поиск и разработку меди, а также, возможно, построит здесь ГОК.

Договор о сотрудничестве был подписан на выставке ИННОПРОМ-2018, который в эти дни проходит в Екатеринбурге. Как заявил президент РМК Всеволод Левин, компания всегда находится в поиске новых сырьевых баз и надеется на успешное сотрудничество.

- Такая политика вместе с нашими общими усилиями может придать дополнительный стимул социально-экономическому развитию Магаданской области, - добавил он.

В свою очередь ВРИО главы региона Сергей Носов уточнил, что РМК прекрасно зарекомендовала себя, как прекрасный работодатель, ответственный социальный партнер и организация, которая заботится об окружающей среде.

- Поэтому мы с оптимизмом рассматриваем перспективы сотрудничества с РМК и рассчитываем, что оно будет только укрепляться и развиваться, - отметил он.