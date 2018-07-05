Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сегодня выступил с заявлением, что Пенсионный фонд России следует упразднить, поскольку его существующие функции с успехом может выполнять Казначейство страны.

«ПФР – это лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги», - заявил Борис Титов. Омбудсмен считает, что современные технологии позволяют обходиться без громоздких и непрозрачных организаций. Функции Пенсионного фонда может исполнять Казначейство.

«Конечно, это требует дискуссии, но на первый взгляд предложение звучит вполне разумно. Очевидно, что можно было бы оптимизировать деятельность и по сбору пенсионных платежей, и по выплатам», - прокомментировал заявление Бориса Титова председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Фактически Казначейство может выполнять роль Пенсионного фонда», - приводит мнение депутата РИА Новости.