Владимир Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России

Президент России Владимир Путин провел сегодня в Кремле совещание с правительством по экономическим вопросам, в ходе которого оценил макроэкономическую ситуацию в стране как стабильную.

Президент отметил, что «по итогам пяти месяцев текущего года макроэкономическая ситуация в стране в целом стабильная. По ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции».

«Прирост промышленного производства составил 3,2%. Сельское хозяйство прибавило 2,5%. Грузооборот транспорта вырос на 3,1%. Безработица и инфляция находятся на низких уровнях. Фиксируется рост реальных заработных плат и доходов населения», - привел данные Владимир Путин.

«Текущие позитивные тенденции не должны нас успокаивать. Нам предстоит решить серьезные задачи, с тем чтобы как можно больше наших граждан почувствовали позитивный эффект от работы экономики», - призвал Владимир Путин.

В ходе совещания президент обозначил основные приоритеты в развитии отечественной экономики, которые уже этой осенью должны быть развернуты в конкретные национальные проекты и программы, сообщает пресс-служба Кремля.