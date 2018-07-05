Владимир Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России
5 июля 2018, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин провел сегодня в Кремле совещание с правительством по экономическим вопросам, в ходе которого оценил макроэкономическую ситуацию в стране как стабильную.
Президент отметил, что «по итогам пяти месяцев текущего года макроэкономическая ситуация в стране в целом стабильная. По ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции».
«Прирост промышленного производства составил 3,2%. Сельское хозяйство прибавило 2,5%. Грузооборот транспорта вырос на 3,1%. Безработица и инфляция находятся на низких уровнях. Фиксируется рост реальных заработных плат и доходов населения», - привел данные Владимир Путин.
«Текущие позитивные тенденции не должны нас успокаивать. Нам предстоит решить серьезные задачи, с тем чтобы как можно больше наших граждан почувствовали позитивный эффект от работы экономики», - призвал Владимир Путин.
В ходе совещания президент обозначил основные приоритеты в развитии отечественной экономики, которые уже этой осенью должны быть развернуты в конкретные национальные проекты и программы, сообщает пресс-служба Кремля.
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