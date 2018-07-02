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За полгода россияне взяли ипотеку более чем на 1 триллион рублей
2 июля 2018, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
Ипотечные кредиты выросли на 60% в количественном и на 73% в денежном выражении по сравнению с периодом с января по май прошлого года. По данным Центробанка, это около 540 тысяч кредитов на 1 триллион 66,8 миллиардов рублей.
Только в мае ипотеку взяли на сумму порядка 235 миллиардов рублей, информирует НСН. 315,2 миллиарда рублей выдано под покупку жилья на первичном рынке, что составляет треть суммы всех займов.
Ставка по ипотечным кредитам снижается по сравнению с показателями прошлого года и сейчас не доходит до отметки 10% (9,66% на период с января по май и 9,56% в мае 2018 года). Таким образом, ставки ниже на почти 2%, чем в первую половину 2017 года.
Кроме того, уменьшилось и количество должников, просрочивших платёж на более чем 90 дней: с 2,6% в 2017 году до 2,08% на сегодняшний день.
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