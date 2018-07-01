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В России вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве
1 июля 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
С июля вступил в силу закон, вводящий новые требования к застройщикам. Он призван защитить права и деньги покупателей квартир, однако вместе с этим он может сильно повлиять на рынок.
Начиная с июля застройщики теперь должны вести все финансовые операции по строительным проектам только через счет в банках, которые установлены правительством. Сами кредитные организации обязны будут выдавать средства компаниям строго под определенные объекты. Если стройка вдруг остановится или с застройщиком что-то произойдет, человек сможет вернуть свои деньги назад из банка и не стать обманутым дольщиком, как это часто случается сегодня.
Окончательный отказ от договоров долевого строительства произойдёт позднее — с 1 июля 2019 года.
Как сообщил RT генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский, ужесточившиеся нормативы могут привести к тому, что в ближайшие 3 года примерно 70% малых застройщиков вынуждены будут уйти с рынка. Он не ожидает резких изменений стоимости недвижимости.
Ведущий аналитик ЦИАН Александр Пыпин полагает, что не сразу, но рост цен произойдет. "Из-за усложнения финансирования и допуска на рынок в меньшем объеме конкуренция снизится, начнется рост цен на новостройки, который по итогам 2018 года может составить в среднем по России 6-8%", - сказал он, передает Право.ру.
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