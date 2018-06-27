Государство пытается выманить всех самозанятых

Если самозанятые граждане начнут регистрироваться в налоговой, то им, возможно, будут выдавать по 10 тысяч рублей налогового капитала. Стоит учитывать, что самозанятых в России более 25 миллионов человек.

Получается, что государство таким образом пытается выманить на свет самозанятых, чтобы впоследствии брать с них налоговые сборы в полном объеме.

Дело в том, что государство по Конституции социальное, а у власти находятся либеральные силы. Для них являются запретными наиболее эффективные методы решения проблем самозанятости, мелкого бизнеса, социально-трудовых отношений. Вот в Западной Европе создаются объединения самозанятых работников, ассоциации, общества, союзы. И именно через эти объединения, которые нацелены на социальную защиту, решение профессиональных вопросов, решаются проблемы налогооблажения, передает сайт НСН слова экспертов.

Напомним, что в России собираются ввести налог для самозанятых и протестировать его в четырех регионах. В число пилотных регионов вошли Москва и Московская области, Калужская область и Татарстан.