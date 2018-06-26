ФНС: Переводы физлиц с карты на карту не будут облагаться налогом

Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) и банков предупредили россиян, что переводы физических лиц с карты на карту не будут квалифицироваться как доход и облагаться налогом.

Обладатели банковских карт последнее время обсуждают слухи о том, что с 1 июня переводы будут облагаться налогом как прибыль. Ряд СМИ писали о том, что с 1 июля российские банки должны предоставлять в налоговую инспекцию все данные о движении средств на платежных картах физлиц "по первому запросу".

В ФНС опровергли слухи и уточнили: никакие "изменения в порядок информирования налогового органа о движении денежных средств по банковским картам клиентов — физлиц с 1 июля 2018 года не вносятся". По данным налоговиков, все поступления денежных средств на счета или банковские карты физлиц не могут однозначно расцениваться как доход, и, соответственно, облагаться налогом на доходы физлиц, - сообщает ТАСС.

"Информация о каких-либо предстоящих изменениях политики Сбербанка по индивидуальным перечислениям средств на карточные счета является ни чем иным, как нелепым вымыслом", - сообщила пресс-служба Сбербанка от имени Германа Грефа.

В налоговой службе напомнили о действующих законах: "Согласно действующему с 1 июля 2014 года порядку, запросить информацию о наличии счетов, вкладов, об остатках и движении денежных средств по счетам, вкладам физических лиц, а с 1 июня 2018 года по счетам в драгоценных металлах налоговые органы могут только при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц или истребования у них информации".