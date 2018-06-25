Средний размер пенсии будут поднимать постепенно

Как сообщают эксперты, главная цель запланированной пенсионной реформы – увеличение доходов нынешних и будущих пенсионеров. Отмечается, что к концу года в среднем по России пенсия составит 14 тысяч 414 рублей.

Способ повышения пенсий действующим пенсионерам идет строго и рамках действующего закона. Одна индексация предусматривается с 1 февраля. Как правило, она связана с погашением инфляции по результатам предыдущего года. Это компенсирует рост цен. Вторая часть индексации будет проводиться с 1 апреля. Она зависит от результата деятельности Пенсионного фонда, от его доходов. А доходы, естественно, будут выше, потому что определенная часть пенсионеров, предполагаемая ранее к выходу на пенсию, не воспользуется этим правом. Все это дает дополнительный доход пенсионеру – порядка 1 тыс. рублей в месяц. Это абсолютно реально и просчитано экономически, отмечает сайт НСН слова эксперта.

А уже в 2020 году повышение пенсий будет проходить от уровня 2019 года - 15 тысяч 400 рублей. При этом отмечается, что в 2019 году выплаты пенсионерам по старости будут проиндексированы на 7 процентов. Инфляция в этом году составит около 3 процентов, а в следующем - около 4−4,5 процентов.

Напомним, что одобренный правительством РФ проект закона о повышении пенсионного возраста предусматривает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию, начиная с 2019 года. Для мужчин к 2028 году он будет увеличен до 65 лет, а для женщин – до 63 лет к 2034 году.