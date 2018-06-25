Стал известен рецепт победы России в экономической войне с США

Российская Федерация выбрала правильную стратегию в экономическом противостоянии с Соединенными Штатами, реализация данной программы действий приведет к успеху. Такую точку зрения высказали зарубежные СМИ.

Ранее в июне была обнародована информация о том, что Москва сократила в два раза вложения в американские казначейские бумаги. Параллельно РФ пополнила свой золотой запас 600 тысячами унций драгоценного металла.

Австрийское издание Contra Magazin отметило, что выход России из ценных бумаг США является ответом Вашингтону, который осуществляет недружественный политический курс. Также журналисты обратили внимание на то, что золото в настоящее время скупает не только Россия. Этим путем, в частности, следуют Китай, Индия, Турция и ряд других стран. Такая стратегия приведет к выигрышу в экономической войне, полагает СМИ.