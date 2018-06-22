АО «НМЗ «Искра» выполнило план по реализации продукции за пять месяцев на 105,8%

Выполнение плана по реализации продукции за пять месяцев текущего года на АО «Новосибирский механический завод «Искра» составило 105,8%. Темп роста выручки от реализации продукции по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 115,5%.

На долю завода приходится порядка 72—75% российского рынка горнодобывающей промышленности.

Наибольший объем продаж продукции осуществляется предприятиям Сибирского федерального округа, а также Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов.

Основные потребители продукции завода на внутреннем рынке — «ГМК «Норильский никель», АО «Апатит», ООО «Кузбассразрезуголь — Взрывпром», АК «Алроса», ОАО «Севуралбокситруда», ОАО «Хаказвзрывпром», ПАО «Бурятзолото», АО «Евразруда», АО «Учалинский ГОК», АО «Кольская ГМК» и др.

Крупнейшие зарубежные предприятия, приобретающие продукцию завода — добывающие компании Казахстана, Узбекистана, Швейцарии, Финляндии, Монголии, Армении, Киргизии и др.