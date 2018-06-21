Курс рубля будет менять стоимость бензина

Основная причина роста цен на бензин - обесценивание рубля более чем в два раза. При этом нефтяники с этим сделать ничего не могут, так как это общемировые тенденции. Так же на увеличение влияет и рост мировых цен.

По итогам текущего года изначально ожидался рост цен на величину акцизов плюс небольшая инфляционная составляющая в рамках 2-3%. Но неожиданно выросли цены на нефть, что связано с усилением геополитических рисков. В свою очередь, это вызвало привлекательность экспортных поставок. Если проследить динамику курса доллара к рублю, то ранее, если увеличивалась цена на нефть, то вместе с ней укреплялся рубль, сообщает сайт НСН слова экспертов.

Однако на этот раз рубль значительно ослаб, и все силы пошли на экспорт. В 2015 году начался налоговый манёвр, который подразумевал, что добыча и экспорт будет более рентабельным, нежели переработка.

Стоит отметить, что недавно эксперты анонсировали дефицит нефти. Это случится в ближайшие 10 лет. Превышение спроса над предложением можно будет оценить в 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи к 2025 году.