На Южном Урале почти в два раза выросла доля госконтрактов с малым бизнесом

По сравнению с прошлым годом доля госконтрактов с представителями малого бизнеса выросла почти в два раза. напомним, что такое поручение давал губернатор Борис Дубровский.

По федеральному законодательству объем государственных контрактов должен быть не меньше 15 процентов, однако глава Южного Урала Борис Дубровский решил увеличить его до 30 процентов. По его мнению, данный показатель является прямым отражением инвестиционного климата Южного Урала. Уже в прошлом году этот показатель вырос почти в два раза и превысил 22.75 процента.

- Важно, чтобы это требование было распространено не только на органы государственной власти Южного Урала, но и местные власти, - ранее добавлял глава региона. - В муниципальных образованиях формируется значительная часть закупок, там расходуются по сути средства областного бюджета.