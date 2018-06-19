Сахалин переделывает железную дорогу для нового моста
19 июня 2018, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]
Через несколько лет материковая часть России должна соединиться с островом Сахалин. На данный момент в Хабаровском крае началось проектирование железнодорожной ветки. В 2018 году на эти работы выделен 1 миллиард рублей.
Сейчас большая работа ведётся по перешивке старой “узкоколейки” на общероссийский формат. Эту работу сделают в 2020 году. Это важнейшая составляющая, без которой сложно говорить о дальнейшем проекте. Так же сейчас занимаются дальнейшими просчётами, экономическим обоснованием, идёт работа по перешивке колеи. Так как уже 25 миллиардов вложено, то к 2020 году дорога должна быть перешита, передает сайт НСН слова эксперта.
Сейчас весь проект по строительству железной дороги между Сахалином и Хабаровским краем оценивают в 540,3 миллиарда рублей. При этом на модернизацию путей на острове уйдёт около 90 миллиардов рублей.
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