Сахалин переделывает железную дорогу для нового моста

Через несколько лет материковая часть России должна соединиться с островом Сахалин. На данный момент в Хабаровском крае началось проектирование железнодорожной ветки. В 2018 году на эти работы выделен 1 миллиард рублей.

Сейчас большая работа ведётся по перешивке старой “узкоколейки” на общероссийский формат. Эту работу сделают в 2020 году. Это важнейшая составляющая, без которой сложно говорить о дальнейшем проекте. Так же сейчас занимаются дальнейшими просчётами, экономическим обоснованием, идёт работа по перешивке колеи. Так как уже 25 миллиардов вложено, то к 2020 году дорога должна быть перешита, передает сайт НСН слова эксперта.

Сейчас весь проект по строительству железной дороги между Сахалином и Хабаровским краем оценивают в 540,3 миллиарда рублей. При этом на модернизацию путей на острове уйдёт около 90 миллиардов рублей.