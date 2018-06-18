На подземном руднике «Чебачье» поднято 4 миллиона тонн медной руды
18 июня 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Единственный подземный рудник РМК - «Чебачье» - который расположен в Челябинской области, добыл 4 миллиона тонн руды. Его запасы равняются 15 миллионам тонн.
Это месторождение нашли в 1972 году, но сдали в эксплуатацию лишь пять лет назад. За минувшие полтора десятка лет здесь прорыли вертикальные и горизонтальные шахты. На эти цели компания направила порядка 2 миллиардов рублей.
Сейчас рудник работает в полную мощность и дает до 800 миллионов тонн медно-порфировой руды в год. На этой руде преимущественно работает местная «Александринская горно-рудная компания».
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