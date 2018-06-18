100 000 рублей вручили жительнице Челябинска в «Территории Бизнеса»

В Челябинске успешно завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». 28 жительниц Челябинской области прошли бесплатное обучение основам предпринимательства. Первое место на конкурсе бизнес-идей в рамках проекта заняла концепция создания мастерской по производству кожаных сумок Татьяны Бережной. Её бизнес-идея получит воплощение благодаря гранту 100 000 рублей от Благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее».

В течение пяти дней участницы проекта в Челябинске участвовали в лекциях и мастер-классах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей. В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где 22 участницы презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи. Защита проектов состоялась 15 июня в МФЦ «Территория Бизнеса».

«Очень рада, что члены жюри выбрали именно меня, ведь была достаточно сильная конкуренция и многие проекты участниц достойны победы. Теперь моя главная задача – реализовать свой проект и сделать его успешным. Уверена, что у меня все получится!», - говорит Татьяна Бережная.

"Несмотря на то, что грант получит только одна участница, комитет по развитию женского предпринимательства готов подхватить и другие идеи и помочь начинающим предпринимателям воплотить в жизнь их бизнес-идеи", - рассказала Ульяна Гаитова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства ЧОО "Опора России".

«Мы рады, что проект вызвал большой интерес в Челябинской области, женщины заинтересованы в развитии и реализации своих проектов. Все необходимые для этого знания они получили, теперь для каждой из них главное – не откладывать свою мечту в долгий ящик, а начать действовать и двигаться к поставленным целям. «Территория Бизнеса» готова помочь им в этом», - говорит Алена Шорохова, заместитель генерального директора Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» дает возможность женщинам в декретном отпуске, мамам несовершеннолетних детей, а также женщинам, состоящим на учете в службе занятости, бесплатно пройти пятидневный тренинг, получить ценные советы экспертов и реализовать свои бизнес-идеи. Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Амвэй «В ответе за будущее». Официальным партнером мероприятия выступает Банк УРАЛСИБ. В Челябинске проект проходит также при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области и МФЦ «Территория Бизнеса».

В 2018 году проект «Мама-предприниматель» охватит более 50 регионов России. Следующими бизнес-эстафету перехватят жительницы Еврейской АО.