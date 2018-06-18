ФТС предложила облагать пошлиной все покупки в иностранных интернет-магазинах

Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Бюджету это добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее, - сообщают "Ведомости".

Сейчас в России лимит беспошлинного ввоза приобретенных в интернете товаров из-за рубежа установлен на уровне €1 тыс. в месяц при максимальном весе 31 кг. Сверх этой суммы пошлина составляет 30% и не менее €4 за килограмм. В результате договоренностей, заключенных ранее на уровне ЕАЭС, члены союза договорились снижать порог стоимости беспошлинных покупок. Уже к 2020 году он должен достичь €200.

ФТС предлагает ускорить процесс, радикально снизив ставки уже в ближайшее время.