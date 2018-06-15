Кудрин: повышение пенсионного возраста позволит сэкономить триллионы рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в четверг, 14 июня, сообщил, что повышение пенсионного возраста в России позволит бюджету страны с 2024 года получать экономию в размере 1 триллиона рублей.

Политик убежден, что значительная часть данных средств будет направляться на повышение пенсий и перераспределение денег с молодых возрастов на более старшие, передает "Россия 24". Кроме того, сэкономленные суммы могут пойти и на финансирование системы здравоохранения.

Накануне российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство рекомендует повысить возраст выхода на пенсию в стране. Реформа начнется в будущем году, а ее проведение станет поэтапным.