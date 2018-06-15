Южный Урал стал вторым в рейтинге доступности информации для бизнеса

Южный Урал получил 2 место в ТОП-20 рейтинга регионов по уровню доступности информации для бизнесменов.

Таблицу составили эксперты Минэкономразвития России при участии Торгово-промышленной палаты России, АО «Деловая среда» и АО «РБК-ТВ». Они проанализировали каждый регион на предмет доступности информации для представителей малого и среднего бизнеса, причем учитывали, в том числе, и данные прессы с социальными сетями.

В итоге на первом месте рейтинга оказалась Ульяновская область, второе — Челябинская, а третье — наши ближайшие соседи - Тюменская область.