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ЦБ отозвал лицензию у очередного банка
15 июня 2018, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, стало известно, что ЦБ лишил лицензии на проведение операций "Банк Воронеж". Согласно информации пресс-службы регулятора, данная организация является участником системы страхования вкладов.
По состоянию на 1 июня 2018 года этот банк находился на 211 месте в банковской системе страны. Как сообщили в Центробанке, вышеуказанная организация осуществляла операции по замещению активов, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения. Как уточняет m24.ru, в итоге на балансе банка был выявлен большой объем весьма сомнительных активов.
Известно также, что в текущем месяце "Банк Воронеж" проводил сделки, нанесшие ущерб интересам вкладчиков и кредиторов. Кроме того, организация подозревается в осуществлении "теневых" валютно-обменных операций.
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