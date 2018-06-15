ЦБ отозвал лицензию у очередного банка

В пятницу, стало известно, что ЦБ лишил лицензии на проведение операций "Банк Воронеж". Согласно информации пресс-службы регулятора, данная организация является участником системы страхования вкладов.

По состоянию на 1 июня 2018 года этот банк находился на 211 месте в банковской системе страны. Как сообщили в Центробанке, вышеуказанная организация осуществляла операции по замещению активов, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения. Как уточняет m24.ru, в итоге на балансе банка был выявлен большой объем весьма сомнительных активов.

Известно также, что в текущем месяце "Банк Воронеж" проводил сделки, нанесшие ущерб интересам вкладчиков и кредиторов. Кроме того, организация подозревается в осуществлении "теневых" валютно-обменных операций.