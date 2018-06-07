Набиуллина: российская финансовая система за четыре года стала более устойчивой
7 июня 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сделала в четверг, 7 июня, важное заявление. По словам главы регулятора, финансовая система страны за последние четыре года стала более устойчивой.
В рамках своего выступления на Международном финансовом конгрессе Набиуллина подчеркнула, что в целом за минувшие десять лет российская финансовая система стала более стабильной.
Руководитель Центробанка назвала и новую цель в данной сфере. По словам Эльвиры Набиуллиной, следует решить, какие шаги необходимо сделать для того, чтобы возросшая устойчивость в итоге привела к росту экономики страны, передает сегодня РИА "Новости".
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