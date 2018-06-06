Абсолютный рекорд по добыче янтаря установили в Калининградской области

Калининградская область в мае установила абсолютный рекорд по добыче янтаря. Сотрудники Калининградского янтарного комбината добыли 80 тонн камня.

Предприятие работает на побережье Балтийского моря в районе посёлка с говорящим названием Янтарный – там сосредоточено 95 процентов мирового запаса этого камня, передает ОТР.

Как сообщает ТАСС, всего с начала сезона в этом году только к середине марта добыто 180 тонн янтаря. Прогнозный план по добыче минерала в этом году составляет 450 тонн.





