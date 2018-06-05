В Еманжелинске будут производить производить внедорожную и строительную технику

Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин, который расположен в Еманжелинске, включен Минторговли России в федеральный реестр.

- Кластер соответствует всем предъявляемым к нему строгим требованиям и может рассчитывать на дополнительные меры стимулирования бизнеса, - сказал глава Южного Урала Борис Дубровский. - Принципиальным моментом нашей работы над получением статуса был тот факт, что деятельность кластера нацелена на реализацию импортозамещающих проектов. Мы благодарны федеральному министерству за высокую оценку нашей работы.

Глава региона подписал соглашение с инициатором работы этого кластера - компанией ООО ПК «Ходовые системы» - осенью прошлого года. Выручка 10 компаний кластера, входящего в состав НОУ и «Центра компьютерного инжиниринга» составила более одного миллиарда рублей.

Добавим, что кластер намерен развиваться в направлении машиностроения. В данный момент он готов обеспечивать потребности дорожной, строительной и сельскохозяйственной техники в деталях российского производства. В будущем импортозамещение будет развиваться в создание собственных внедорожных и дорожно-строительных машин на гусеницах со следящей системой управления.