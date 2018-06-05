Индустриальный парк «Малая Сосновка» получит аккредитацию

Получить официальный статус первого в регионе государственного парка индустриальных инноваций уже к сентябрю этого года поручил глава региона Борис Дубровский. Документы уже поданы, работа идет – в парке проведен газ, готов проект водоснабжения.

Напомним, что в нашем регионе накоплен хороший опыт организации индустриальных парков – уже успешно работают «Станкомаш» и «ММК-индустриальный парк».

- «Малая Сосновка» является нашим приоритетным проектом, он важен для успешного развития Сосновского района и агломерации Челябинска, у него уже сейчас приличный перечень фактических и потенциальных резидентов, - уточнил глава региона Борис Дубровский. - Парк должен получить аккредитацию в Минпромторге России уже в сентябре.

Официальный статус даст парку и его резидентам множество преференций. Как добавил руководитель Агентства инвестиционного развития региона Анатолий Лобко, в этом месяце специалисты рассмотрят инвестпроект крупной федеральной компании в сфере АПК и одного местного предприятия, которое планирует вложить около 650 миллионов рублей.