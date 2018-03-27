На Московском Экономическом Форуме обсудят «Россию и мир: образ будущего»

Московский экономический форум-уникальная экспертная площадка международного уровня, вот уже в шестой раз соберет специалистов в области политики, экономики, культуры и новых технологий.

3 и 4 апреля в Российской академии наук пройдет VI Московский Экономический Форум. Тема МЭФ-2018 - «Россия и мир: образ будущего». Основная задача форума - разработка стратегических мер и программ для развития и построения новой экономики и политики России.

На площадках Форума соберутся более 3 тысяч экспертов и практиков не только из российских регионов, но и со всего мира.

Сопредседателями МЭФ-2018 выступят президент Промышленного Союза «Новое Содружество», президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин и научный руководитель Института Экономики РАН Руслан Гринберг. Большинство спикеров - практики с многолетним успешным опытом работы в бизнесе и науке, а также крупные политические деятели, а именно: директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин; член редакционного совета Российского экономического журнала, экономист, публицист Юрий Болдырев; уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов; академик, советник Президента РФ Сергей Глазьев; член бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева; почетный член французского парламента Тьери Мариани и многие другие.

Основные темы пленарных сессий: будущее России: вызовы, стратегии, механизмы достижения успеха; глобальный мир в условиях радикальных изменений: риски и шансы и социальная политика и развитие человеческого потенциала как ключевой фактор модернизации страны. В программе форума — обсуждение актуальных тем мировой экономики, геополитической роли России и ее регионального развития, стратегии экономического развития и технологического прогресса России.