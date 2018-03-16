Россия снизила объем вложений в гособлигации США

Сегодня стало известно, что Российская Федерация снизила объем вложений в государственные облигации США в январе текущего года. Данную информацию предоставили в пятницу в Министерстве финансов Штатов.

Подчеркивается, что вложения РФ за указанный период были сокращены с 102,2 млрд долларов до 96,9 млрд долларов. Как отмечает 16 марта портал "Газета.Ru", наша страна теперь находится на 16-м месте в рейтинге стран, инвестировавших в облигации Америки.

На первом месте в вышеуказанном списке расположился Китай, который вложил за месяц 1,168 трлн долларов. Далее следует Япония с показателем 1,065 трлн долларов, а третья строчка была отдана Ирландии, вложившей 327,5 млрд долларов.