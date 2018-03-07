Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая. В этом году он вырастет на 18% и составит 11 163 рублей.

Об этом сообщается на портале правовой информации. Сейчас МРОТ в нашей стране составляет 85% прожиточного минимума. Нововведение затронет порядка трех миллионов россиян, 1,6 миллиона которых трудятся в государственных и муниципальных учреждениях.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в среду, 28 февраля, рассказал, чем обернется повышение МРОТ в Российской Федерации.