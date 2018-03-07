Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума
7 марта 2018, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая. В этом году он вырастет на 18% и составит 11 163 рублей.
Об этом сообщается на портале правовой информации. Сейчас МРОТ в нашей стране составляет 85% прожиточного минимума. Нововведение затронет порядка трех миллионов россиян, 1,6 миллиона которых трудятся в государственных и муниципальных учреждениях.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в среду, 28 февраля, рассказал, чем обернется повышение МРОТ в Российской Федерации.
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