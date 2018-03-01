Послание Президента Федеральному Собранию прокомментировал Кудрин

Глава Центра Стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин прокомментировал некоторые моменты Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Фантазии бухгалтера Кудрина

По мнению Кудрина, прорывные реформы, о необходимости которых неоднократно упоминал глава государства в послании, потребуют значительных изменений в составе правительства, сообщает ТАСС.

Путин назвал главные направления развития страны на ближайшие годы и одной из ключевых задач назвал рост ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине 2020-х годов. Он выразил надежду, что эта непростая задача будет решена успешно. По словам Птуина, России для прорыва нужна экономика с темпами роста выше мировых. Комментируя выступление президента, Кудрин сказал: "Он неоднократно в своем выступлении называл необходимость прорывных реформ, дерзостных подходов. Тогда можно ожидать, что новый состав правительства будет существенно отличаться от предыдущего".

На оглашении Послания присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.