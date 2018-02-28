Найдено свидетельство подготовки России к большой экономической войне с Западом

Российская Федерация вошла в пятерку стран с самым большим золотым запасом, впервые опередив по этому показателю Китай. Что заставляет Центральный банк интенсивно скупать драгоценный металл?

На этой неделе стало известно, что доля золота в резервах России достигла рекордного значения - 18%. За последнее время государство приобрело почти 19 тонн драгметалла.

В настоящее время в распоряжении Центрального банка РФ находятся 1 857 тонн золота. Отечественный запас – пятый по величине в мире. Самый крупный – у Соединенных Штатов (восемь тысяч тонн). Далее идут ФРГ (три тысячи тонн), Франция и Италия (по две с половиной тысячи).









Стратегия ЦБ, энергично скупающего золото, оправдана, отметил в разговоре с РИА Новости финансовый аналитик Александр Разуваев. Эксперт признал, что данный актив менее ликвиден, чем, например, американские государственные облигации, однако в случае краха долларовой системы он однозначно сохранит свою ценность.

Другой собеседник агентства, завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко напомнил, что крупнейшие экономики мира уже десять лет занимаются избыточной эмиссией денег. Их «качество» вызывает сомнения как у простых граждан, так и у национальных банков. Поэтому первые вкладываются в биткоины, а вторые – в золото.









Российский частный инвестор Андрей Нальгин, в свою очередь, обратил внимание в «Живом Журнале» на то, что ЦБ начал интенсивно скупать драгоценный металл после присоединения Крыма к России, которое привело к резкому ухудшению отношений с западными странами. Также эксперт отметил, что золото называют активом войны - его накапливают в периоды геополитической напряженности.

По мнению автора публикации, пополнение золотого запаса является для России страховкой от негативных последствий жестких финансовых санкций Вашингтона, которые могут быть введены в обозримом будущем. Хранящиеся в подвалах ЦБ слитки нельзя арестовать, в отличие от вложений в те же гособлигации США.









Резюмируя, эксперт высказал предположение, что приобретение золота является свидетельством подготовки Москвы к большому экономическому противостоянию, навязываемого ей Западом. При этом автор не исключил, что данный конфликт может принять характер военного столкновения.