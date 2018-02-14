Волгоградский алюминиевый завод подвел производственные итоги 2017 года

В 2017 году выпуск литейной продукции предприятия составил 44,5 тыс тонн, что на 0,3% больше, чем в 2016году. При этом предприятие значительно расширило номенклатуру выпускаемой продукции за счет ввода в действие новой линии резки.

Результат производственной деятельности порошкового бизнеса выше на 4% по сравнению с прошлым годом и составил 10,1 тыс.тонн. Отметим, что в прошлом году была введено в действие новое оборудование – смеситель и размольная установка, что позволило не только расширить продуктовую линейку, но и существенно улучшить качественные характеристики продукции.

В 2017 году ВгАЗ на 21% увеличил производство анодной массы. Общий объем этой продукции составил 45,8 тыс.тонн. По мнению руководства предприятия, такое значительное увеличение объема производства анодной массы связано с подготовкой к реализации проекта по запуску электролиза, но и с повышением уровня удовлетворенности потребителей.